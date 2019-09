Macron : "La France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien"

Emmanuel Macron estime que "la France ne peut pas accueillir tout le monde si elle veut accueillir bien", souhaitant éviter les "débats simplistes" sur ce sujet, dans un entretien à Europe 1 enregistré depuis New York et diffusé mercredi.



"Je crois au vrai + en même temps+ sur la politique migratoire aussi", dit le chef de l'Etat, plaidant pour "être humains et efficaces". "Pour continuer à accueillir tout le monde dignement on ne doit pas être un pays trop attractif", ajoute-t-il. Quant à l'aide médicale d'Etat (AME) aux immigrés, il souhaite "évaluer" son "panier de soins", s'interrogeant sur la possibilité d'"excès".