MLS: Ibrahimovic offre la victoire à Los Angeles face à Chicago

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic a marqué samedi un but de la tête, dans un match opposant son équipe, Los Angeles, face à Chicago (1-0), inscrit lors de sa première titularisation depuis son arrivée aux États-Unis.



Le jouer de 36 ans, qui a rejoint le Los Angeles Galaxy fin mars, a marqué de la tête juste avant la fin de la première période après un centre millimétré de l'ex-international anglais Ashley Cole.



"Je pense que j'aurais dû marquer deux buts de plus, car j'ai raté de très bonnes occasions que je ne rate pas d'habitude, mais on a quand même gagné", a dit Ibrahimovic, qui affrontait son ancien coéquipier de Manchester United Bastian Schweinsteiger, transféré au Chicago Fire l'an dernier.



Le match n'était pas facile, en raison de conditions météorologiques peu favorables, a-t-il indiqué. Entré en cours de jeu lors des précédentes rencontres, l'attaquant scandinave s'était illustré il y a deux semaines dès ses premières minutes sur le terrain en réussissant un doublé face au Los Angeles FC avec notamment une reprise de volée magistrale de plus de trente mètres.