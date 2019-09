MILSET : Le Maroc élu président du conseil exécutif de la zone Afrique

Le Maroc a été élu président du conseil exécutif pour l'Afrique du Mouvement international pour le loisir scientifique et technique (MILSET).



L'élection du Maroc, en la personne de Driss Louaradi, expert international dans les activités scientifiques et en technologie, à la présidence de la zone Afrique de MILSET a eu lieu en marge de cette rencontre scientifique mondiale (24-26 septembre), qui connait la participation de 1800 personnes âgées de 10 à 25 ans et issues de 58 pays, dont le Maroc.



Le conseil exécutif de la zone Afrique de MILSET comprend des représentants de l'Algérie, la Tunisie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et du Nigéria.



Il s'assigne pour objectifs de développer les activités scientifiques en Afrique, faire des sciences le fer de lance du développement socio-économique et encourager les initiatives scientifiques juvéniles.



Dans une déclaration à la MAP, M. Ouaradi, par ailleurs président de l'association Sciences et Développement, sise à Rabat, a souligné que l'élection du Maroc à la présidence de la zone Afrique de Milset revêt une grande importance, notant que cette élection vient confirmer les efforts consentis par les associations marocaines qui s'intéressent à la science depuis la création de ce mouvement.



Le Mouvement international pour le loisir scientifique et technique (MILSET), dont le siège se trouve à Paris, a vu le jour en 1987 au Canada. Il aspire à contribuer au développement de la culture scientifique et technologique parmi les jeunes, à travers la pratique d'activités scientifiques et expérimentales durant leur temps libre.