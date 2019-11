MENA : Plaidoyer à Casablanca pour multiplier les efforts et lutter contre le SIDA

Les participants à une rencontre régionale de concertation sur les mesures à mettre en place pour renforcer la lutte contre le SIDA, ont plaidé, mardi à Casablanca, pour la multiplication des efforts dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) pour faire face à cette maladie.



Les participants ont ainsi mis l'accent sur le rôle majeur des mesures préventives dans la lutte contre cette maladie, soulignant également l’importance de l’auto-diagnostic, comme mesure à prévoir, dans la réduction du taux des personnes atteintes de cette maladie.



Lors de cette rencontre, les participants ont souligné que le Maroc figure parmi les pays pionniers en la matière au niveau de la région MENA, car il a mis en place depuis deux ans un programme de prévention en perspective de l’expérience de l’auto-diagnostic pour que le porteur du virus puisse le détecter lui même. Cette initiative demeure l’objectif escompté par tous les pays de la région, ont-ils fait observer.



Dans ce contexte, ces experts ont indiqué que cette rencontre de trois jours, initiée par le programme ONU-SIDA et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), constitue un cadre idéal pour partager les expériences et échanger les expertises en vue de mettre en place une feuille de route permettant aux pays participants d’adopter des initiatives similaires dans leurs stratégies de lutte contre le SIDA, mettant l'accent également sur le rôle des nouveaux traitements dans la prévention de la maladie.



Le programme de cette rencontre permet de jeter la lumière sur les expériences de l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc, dans ce domaine.



Le modèle marocain, qui sera présenté lors de cette rencontre, concerne l'initiative du ministère de la Santé en collaboration avec la société civile, particulièrement l'ALCS. Selon le plan national stratégique de lutte contre le SIDA, les examens médicaux gratuits concerneront à l’horizon 2021, 90 % des séropositifs et des potentiels porteurs du virus.