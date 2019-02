MAROC/USA: L’ASMEX reçoit la conseillère économique de l’ambassade des Etats-Unis

L’objectif de cette rencontre était de dresser l’état d’avancement en matière de diplomatie économique entre le Maroc et les USA, dans le cadre de l’accord de libre-échange liant les deux pays et d’imaginer des pistes de collaborations futures dans une optique de profitabilité partagée, indique un communique de l'ASMEX parvenu à la MAP.



"L’accord de libre-échange, conclu entre le Maroc et les États-Unis, n’a pas profité aux exportateurs marocains, de par la taille du marché américain et la complexité des procédures auxquelles les entreprises marocaines ne sont pas encore habituées", a fait savoir le président de l'ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, cité par le communiqué.



Il a également souligné que "cet accord doit être révisé de manière à prendre en compte la réalité de la PME marocaine".



De son coté, Mme Scharf a mis l’accent sur les opportunités que les USA offrent aujourd’hui aux investisseurs et aux exportateurs marocains, invitant les opérateurs du Royaume à saisir l’occasion de la tenue du sommet de l’Investissement "Select USA" (10 au 12 juin 2019) qui accueillera des participants de haut niveau pour aider à établir des relations et développer des activités économiques.



Plusieurs axes de collaboration ont été proposés par les deux parties afin de dynamiser les relations commerciales bilatérales et de booster les exportations marocaines vers ce marché, portant notamment sur l’élaboration d'un programme d'accompagnement et de référencement des exportateurs marocains (dont TPE/ ME/GE) auprès des grands donneurs d'ordres américains selon un programme d’agrégation, relève la même source.



En matière de diplomatie économique, les deux parties ont proposé la signature d’un mémorandum d'entente tripartite entre l'ASMEX, l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la représentation diplomatique américaine autour du programme "Select USA". Ce mémorandum sera dédié à l’accompagnement des grands groupes marocains dont la stratégie consiste à se développer aux États-Unis et dans la région (Canada, Mexique, Amérique du Sud).



L’ASMEX jouera, par ailleurs, le rôle de pivot pour l’attractivité des investissements américains au Maroc et vers l’Afrique, relève le communiqué, notant que cette mission passera par l’organisation des séminaires d’accompagnement des investisseurs américains en Afrique ainsi que la concrétisation de missions économiques maroco-américaines vers l’Afrique.