M. Zoido met en relief l'"étroite et exemplaire" collaboration des services de sécurité marocain et espagnol face aux menaces terroristes

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a mis en relief, jeudi à Madrid, "l’étroite et exemplaire" collaboration des services de sécurité marocain et espagnol qui a permis de faire face "conjointement" aux menaces terroristes et jihadistes guettant la sécurité des deux Royaumes.



"L’échange permanent d'informations entre les services de sécurité marocain et espagnol s’est soldé souvent par le démantèlement, grâce à des opérations conjointes menées simultanément au Maroc et en Espagne, de cellules jihadistes et terroristes", s’est réjoui M. Zoido qui intervenait lors d'une session de débat sur le thème "politique et sécurité", dans le cadre de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne.



Il a ajouté, dans le même sens, que le Maroc et l’Espagne sont convaincus que la prévention et la lutte contre la radicalisation violente sont les piliers de la politique antiterroriste, soulignant la nécessité pour les deux pays de prévenir et de poursuivre la lutte contre ce phénomène à l’origine de tout acte terroriste.



M. Zoido a plaidé, à ce propos, pour l'intensification des échanges d’informations entre les deux pays sur les individus ou groupes de personnes qui pourraient inciter à la radicalisation, ainsi que sur toute autre activité qui pourrait constituer une menace pour la sécurité des deux Royaumes.



Evoquant les attentats perpétrés en août dernier à Barcelone, M. Zoido a souligné que la collaboration des forces de sécurité et du gouvernement marocains a été "importante, transcendante et surtout rapide", exprimant ses sincères gratitudes et remerciements au "Maroc ami" pour cette collaboration "sincère, étroite et rapide".



Sur le plan de lutte contre l’émigration clandestine, M. zoido a mis en relief le modèle de coopération étroite développé entre les gouvernements espagnol et marocain et qui constitue aujourd’hui un modèle à suivre au niveau de l’Union européenne.



"La collaboration entre les différents acteurs de lutte contre l’émigration irrégulière, tant au Maroc qu’en Espagne, est constante, fluide et en évolution continue", a encore affirmé M. Zoido.



Les travaux de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne se tiennent avec la participation d'une importante délégation marocaine conduite par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchemas.



La délégation parlementaire espagnole à ce forum est conduite par le président du Sénat (Chambre haute), Pio Garcia-Escudero, et la présidente du Congrès des députés (Chambre basse), Ana Pastor.



Cette nouvelle édition de ce forum traduit la volonté commune des parlements marocain et espagnol de renforcer leur coopération, dialogue et concertation sur plusieurs questions d'intérêt commun, dans les domaines notamment politique, économique, social et culturel.



Les quatre sessions de débats prévues lors de cet événement, qui constitue la matérialisation d'un engagement fort de l'Espagne et du Maroc, s'articuleront autour des thématiques "politique et sécurité", "coopération économique", "mobilité et migration" et "coopération culturelle".