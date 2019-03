M. Boussouf: il faut "comprendre les raisons réelles de cette haine" derrière l'odieux attentat contre deux mosquées en Nouvelle zélande

Les attentats perpétrés dans deux mosquées en Nouvelle Zélande, où un terroriste a ôté la vie à cinquante musulmans, méritent notre réflexion à tous, musulmans et non musulmans, afin de comprendre les raisons réelles de cette haine.



Aujourd'hui, le terrorisme frappe sous la "bannière de la religion chrétienne". Le terroriste de 28 ans expliquait ses actes dans un manifeste de 70 pages largement inspiré du concept de « grand remplacement », forgé par l’écrivain français d’extrême droite Renaud Camus.



Quelles sont donc les raisons qui motivent cette odieuse instrumentalisation de la religion par des terroristes et des tueurs ?



Plus que jamais, c’est le moment d'assumer nos responsabilités qui sont partagées et de fédérer nos efforts pour pouvoir affronter ensemble cette ignoble barbarie. Notre responsabilité morale impose en effet la prise en charge d'un certain nombre de dispositions qui ne sauraient attendre :



1- Le rejet catégorique de toute forme de discours qui incite à la haine et à l'exclusion de l'Autre

2- Nos pratiques religieuses ne devraient pas constituer un fardeau ou une source de gêne pour l'Autre

3- S'atteler à lever les obstacles épistémologiques qui entravent la compréhension mutuelle

4- Approfondir la connaissance de l'Autre basée sur le savoir et non sur des préjugés imaginaires

5- Souligner que les religions ne sont pas venues pour diviser mais pour renforcer les valeurs universelles fédératrices. Ne pas se présenter comme alternative à l'autre mais le compléter

6- Produire des contenus médiatiques qui mettent en exergue les valeurs communes entre les religions

7- Faire des écoles un espace d'échanges qui promeut les valeurs de tolérance, d'amour et du vivre-ensemble

8- Ne pas instrumentaliser la religion pour des fins politiciennes et idéologiques

9- Établir des lectures rationnelles et scientifiques de l'histoire commune et démontrer les éléments positifs qui la prédominent

10- Si nous voulons continuer à vivre dans cet univers, nous devons avant tout comprendre qu'il n'y aucune alternative que l'acceptation et le respect de l'Autre.



Nous ne pouvons plus rester passifs et nous contenter de publier des déclarations dénonciatrices à la suite de chaque attentat, quelle que soit la religion à laquelle le terroriste déclare son appartenance. Nous devons enfin agir ensemble de façon responsable pour éradiquer cette gangrène qui anéantit le corps de l'humanité et qui menace les humains au plus profond de leur humanité.





*Conseil de la communauté marocaine à l'étranger