M. Bourita reçoit à Rabat une délégation de maires de plusieurs villes américaines

Conduite par le maire de Rochester Hills (Michigan), M. Bryan Barnett, la délégation américaine, qui visite pour la première fois l'Afrique en général et le Maroc en particulier, est composée du maire de la ville d'Orlando (Floride), M. Buddy Dyer, du maire de St Petersburg (Floride), M. Rick Kriseman, du maire de Findlay (Ohio), Mme Lydia Mihalik, et du maire de Thornton (Colorado), Mme Heidi Williams.



Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité, à l'éducation et à la création d'emploi en vue de renforcer la coopération, a indiqué M. Barnett dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion qu'a eue la délégation avec M. Bourita.



Cette réunion a également constitué une opportunité pour discuter des valeurs partagées et des événements ayant marqué récemment la scène internationale, a dit M. Barnett, se félicitant par la même de l’excellence des relations de coopération et d'amitié qui lient son pays au Maroc.



De son côté, Mme Mihalik, qui a salué les efforts de coopération déployés par le Maroc, s'est réjouie des opportunités de développement entre le Royaume et les Etats Unis abordées lors de cette rencontre, notamment en matière de formation des imams.



Cette rencontre a été l'occasion d'acquérir une meilleure compréhension des projets du Maroc dans divers domaines de développement, a-t-elle ajouté, assurant qu'elle contribuera au renforcement du partenariat entre les deux pays au niveau local.



Pour sa part, M. Dyer a affirmé, dans une déclaration similaire, que le Maroc et les Etats Unis partagent la même vision en matière développement au niveau local.