Lutte contre le terrorisme : une délégation de haut niveau représentera le Roi Mohammed VI au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou

Sur Très Hautes Instructions Royales, une délégation composée du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du Directeur Général d’Études et Documentation, M. Mohamed Yassine Mansouri, représentera le Roi aux travaux de la Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre le terrorisme, prévue le 14 septembre courant à Ouagadougou, indique un communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.



L’invitation à ce Sommet extraordinaire adressée au Roi par le Président en exercice de la CEDEAO, Mohamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger, témoigne du rôle du Maroc en tant que partenaire de premier plan pour la CEDEAO et les autres institutions dédiées à la lutte contre le terrorisme et l’insécurité dans la région, et constitue une reconnaissance de l’appui conséquent et décisif du Maroc dans le combat contre ces menaces, selon la même source. Ce sommet extraordinaire sera l’occasion de se concerter sur l’état de la coopération anti-terroriste dans la région et les voies et moyens de la renforcer, ajoute-t-on.



Outre les 15 pays membres de la CEDEAO, le Sommet connaitra la participation de plusieurs organisations et pays partenaires dans la lutte contre le terrorisme dans la région, conclut le communiqué.