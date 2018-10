Lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière : l'action du Maroc mise en évidence lors du G6 européen de Lyon

Dans ses interventions devant ce Sommet à six, réuni à l’initiative de la France, le ministre de l’intérieur, M. Abdelouafi Laftit a ainsi mis en évidence le rôle de premier plan joué par le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion des flux migratoires ainsi que la stratégie multidimensionnelle et humaniste mise en place par le Royaume dans ces domaines.



Le ministre a mis également en exergue devant ses pairs du G6 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Pologne), les efforts déployés par le Maroc en matière de coopération nord-sud et sud-sud et qui lui valent la reconnaissance de la communauté internationale.



S’agissant de la lutte contre le terrorisme, M. Laftit a passé en revue la stratégie marocaine en la matière, qui s'appuie sur la coopération multiforme avec ses partenaires européens et internationaux, saluant au passage les échanges fructueux qu'il a eus à l'occasion de ce Sommet avec ses homologues européens et américains.



Le ministre a mis l'accent à cet égard sur l'importance de la poursuite de cette coopération et de son renforcement au bénéfice de tous. Il a évoqué par la même la situation sécuritaire dans le Sahel et attiré l’attention de ses partenaires sur la problématique des «jihadistes» revenant du théâtre des combats qui prennent des destinations autres que leurs propres pays.



Concernant la gestion des flux migratoires irréguliers, M. Laftit a exposé les différentes mesures mises en œuvre par le Royaume pour contenir ces flux mais aussi l'approche humaniste mise en place depuis quelques années et qui a notamment permis la régularisation de 50.000 migrants clandestins.



En marge des travaux du G6, le ministre a eu des entretiens avec le premier ministre et ministre français de l'intérieur par intérim, M. Edouard Philippe, ainsi qu’avec les ministres espagnol et britannique de l’intérieur, MM. Fernando Grande-Marlaska et Juilian King, et le commissaire européen aux migrations, Dmitris Avramopoulos.



Le Maroc et les Etats-Unis sont les deux seuls pays invités à ce G6, auquel ont participé également les commissaires européens chargés de la migration et des affaires intérieures et de la sécurité, la vice-secrétaire américaine à la sécurité intérieure et le procureur général des Etats-Unis. L’invitation du Maroc à cette importante rencontre est intervenue en reconnaissance de son rôle en matière de lutte contre le terrorisme et de préservation de la sécurité.



Ce Sommet de deux jours a permis aux différentes délégations d’aborder les thématiques à l’ordre du jour, lesquelles se rapportent essentiellement aux enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme et à la gestion des flux migratoires irréguliers. Les échanges entre les délégations participantes ont également porté sur la coopération sécuritaire au Sahel, la lutte contre le terrorisme via internet et les techniques de communication. Les délégations participantes ont assisté, par ailleurs, à un exercice de grande ampleur sur la gestion d’un attentat terroriste, organisé en marge du Sommet au Groupama Stadium de Lyon, propriété de l’Olympique de Lyon.



Cette démonstration, qui a fait intervenir plusieurs centaines de forces spécialisées et de figurants, a été suivie par une quarantaine de délégations techniques venues des pays participants.



M. Laftit a participé à ce Sommet à la tête d’une délégation du ministère de l’intérieur, composée de M. Khalid Zerouali, Wali, directeur de l'immigration et de la surveillance des frontières, et de M. Mohamed Moufakkir, wali, directeur de la coopération internationale. La délégation marocaine compte également M. Omar Touyer, Consul général du Maroc à Lyon.