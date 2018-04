Lutte contre le cancer: des chercheurs belges découvrent l'origine des métastases

Une équipe de chercheurs de l'Université libre de Bruxelles (ULB) a identifié pour la première fois les différents états de transitions cellulaires survenant au cours de la progression du cancer, ainsi que les sous-populations de cellules tumorales responsables des métastases dans deux types de cancers, rapportent jeudi les médias belges.



A travers l’étude du rôle de plusieurs populations de cellules cancéreuses à différents stades du cancer, les chercheurs ont observé six sous-catégories de cellules malignes. Ces cellules jouent un rôle capital dans le développement du cancer et de ses métastases.



Cette découverte majeure, publiée dans la prestigieuse revue "Nature", devrait ouvrir la voie vers le développement de nouvelles stratégies visant à bloquer la progression tumorale et les métastases, soulignent les médias belges.



Elle permettrait aussi de mieux comprendre la résistance des cellules tumorales aux traitements chimiothérapeutiques.



Les auteurs de cette découverte scientifique poursuivront leurs recherches afin de comprendre les raisons pour lesquelles certaines cellules cancéreuses sont plus métastatiques que d’autres.