Lutte contre Ebola : l'Ouganda teste un nouveau vaccin

Des chercheurs ougandais ont commencé l’expérimentation d’un vaccin contre Ebola qui pourrait être utilisé dans la République démocratique du Congo voisine, où une épidémie de la maladie sévit depuis près d’un an.



"Le test du vaccin MVA-BN, qui devrait durer deux ans, concernera jusqu'à 800 professionnels de la santé et personnels se trouvant en première ligne comme les agents de nettoyage, les équipes d'ambulanciers, des morgues ou celles chargées des enterrements", indique lundi un communiqué du Conseil de recherche médicale (MRC) de l'Ouganda.



Le MRC a souligné que l'expérimentation du vaccin sera menée par des chercheurs ougandais, avec le soutien de l'Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres.



D’après le conseil ougandais, le vaccin "est sûr" et a été testé sur plus de 6.000 personnes en Europe, aux Etats-Unis et en Ouganda.



Actuellement, il n'existe pas de médicament permettant de prévenir ou guérir Ebola mais une série de médicaments expérimentaux sont en cours de développement.



Les autorités sanitaires congolaises utilisent le vaccin rVSV-Zebov, fabriqué par le groupe pharmaceutique américain Merck, qui s'est révélé sûr et efficace. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a préconisé une extension de son utilisation et recommandé l'introduction d'un vaccin supplémentaire, celui produit par Johnson&Johnson, pour faire face aux besoins.



L’épidémie d’Ebola qui sévit dans l'est de la RDC a fait plus de 1.800 morts en un an, selon le ministère ougandais de la Santé. C’est la deuxième plus importante dans l'histoire de la maladie après celle qui a tué près de 11.000 personnes en Afrique de l'Ouest en 2013-2014.