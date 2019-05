Lutte anti-terroriste: Les États-Unis ont mis au point un missile secret ultra-précis

Les États-Unis ont mis au point le R9X, un missile secret ultra-précis, destiné à éliminer notamment les leaders des groupes terroristes, sans pour autant causer des dégâts collatéraux parmi les populations civiles, rapporte jeudi le Wall Street Journal.



Ce missile présente la propriété de ne pas exploser, mais libère à l'approche du point d’impact des lames acérées qui découpent la cible en lambeaux, précise le WSJ en citant des responsables US, notant que cette arme avait déjà été mise à contribution pour l’élimination de terroristes en 2017 et en 2019.



Le R9X a déjà été utilisé par la CIA et le Pentagone tout en veillant à garder confidentielle son existence, indique la publication, ajoutant que ce missile qui est doté d’une ogive inerte, est une version modifiée du très connu missile Hellfire.



Au lieu d’exploser au point d’impact, ce missile libère une cinquantaine de kilogrammes de métal sur des véhicules et des édifices tuant la cible de manière chirurgicale et évitant au maximum de faire des dégâts matériels et des victimes innocentes, ajoute le Wall Street Journal.



"Sur la personne cible, ce missile a le même effet qu’une enclume qui tombe du ciel à très haute vitesse", expliquent des responsables US cités par le journal, précisant que le R9X renferme six longues lames qui se déploient à travers l’alliage quelques secondes avant l’impact et découpent tout ce qui se trouve sur son chemin.