Lutte anti-corruption au Gabon : plusieurs hauts fonctionnaires placés en détention à la prison de Libreville

Plusieurs hauts fonctionnaires des administrations publiques et parapubliques soupçonnés de malversations financières et détournements de fonds ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville après leurs auditions par le juge d'instruction.



Les personnalités interpellées dans le cadre d’une vaste opération anti-corruption, baptisée Scorpion, ont été auditionnées, mercredi et jeudi, par la Cour judiciaire spéciale, a indiqué le nouveau procureur de la République gabonaise, André Patrick Roponat.



Il s’agit notamment des anciens directeurs généraux de Gabon Oil Compagny (GOC), de la Société équatoriale des mines (SEM), de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).



Dans le cadre de cette opération, le conseiller porte-parole de la Présidence de la République, Ike Ngouoni Aila Oyouomi et le maire d’Akanda Grégory Laccruche Alihanga sont toujours en garde à vue.



Cette vague d’interpellations a été déclenchée sur fond de révélations d’un présumé détournement de 85 milliards de francs CFA (près de 130 millions d’euros) au sein de la GOC.



En réaction à ces interpellations, le premier ministre gabonais Julien Nkoghe Bekalé avait souligné, dans une déclaration télévisée, qu’il ne s’agit nullement d’une chasse aux sorcières visant une quelconque catégorie de citoyens.



A cet égard, il vient d’affirmer sur son compte twitter que la lutte contre l’impunité n’a ni agenda ni calendrier et que tout dépositaire de l’autorité de l’Etat peut être entendu dès qu’il y a soupçon de malversation.