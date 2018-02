Lutte anti-EI: Washington envisage d'ajuster ses opérations militaires en Irak (Pentagone)

La coalition internationale de lutte contre le groupe Etat islamique (EI) a annoncé, lundi, "l’ajustement" de ses opérations militaires en Irak, où le groupe radical a perdu une grande partie des territoires dont il avait pris le contrôle en 2014.



«Grâce aux succès ayant suivi la libération de Mossoul, la coalition envisage de changer d'orientation en Irak, pour passer du soutien apporté aux opérations de combat à la préservation des gains militaires contre l'EI», a précisé, dans un communiqué, le chef des opérations de la coalition, le général Jonathan Braga.



"La coalition ajustera ainsi ses forces en consultation avec ses partenaires irakiens afin de s'assurer d'une défaite durable" de l’EI, a souligné le militaire américain, assurant que la coalition est convaincue que l’organisation extrémiste «est toujours capable d'une action offensive et conserve la capacité de planifier et d'inspirer des attaques dans le monde entier».



Sans donner plus de détails quant aux plans spécifiques de chaque pays, le général Braga a indiqué que 2018 sera «une année critique pour ajuster les forces de la coalition».



L'annonce intervient après des rapports médiatiques faisant état de l’intention de l'armée américaine de réduire son contingent en Irak, près de deux mois après la victoire proclamée par Bagdad contre le groupe Etat islamique.



Les Etats-Unis comptaient plus de 5.500 hommes déployés en Irak au plus fort de la bataille de Mossoul, en juillet dernier, ce qui représentait environ la moitié des effectifs déployés par la coalition anti-Daech en Irak.



Depuis août 2014, les Etats Unis mènent une campagne militaire contre l'EI en Irak et en Syrie, notamment à travers des frappes aériennes menées en coordination avec une soixantaine de pays, la formation de 12 brigades irakiennes et l'entrainement et l'équipement des opposants syriens modérés.