Londres prend note des efforts "sérieux et crédibles" déployés par le Maroc pour un règlement de la question du Sahara

Le Royaume-uni a affirmé avoir "pris note" des efforts "sérieux et crédibles" déployés par le Maroc pour "aller de l’avant" vers un règlement de la question du du Sahara.



Londres a exprimé cette position dans l'accord sous forme d'échange de lettres portant institution du dialogue stratégique maroco-britannique, qui a entamé ses travaux jeudi à Londres sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et du secrétaire d'État britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, Boris Johnson.



Le Maroc et le Royaume-Uni ont discuté, à cette occasion, de la coopération bilatérale et des questions régionales, y compris le Sahara "où le Royaume-Uni a pris note des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement" de cette question, précise-t-on dans l'accord.



Les deux parties ont également discuté des questions d’ordre international telles que la sécurité aérienne et maritime, la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, un domaine dans lequel Londres souhaite "mieux comprendre le système interne marocain d’intervention en cas de crise", ainsi que le commerce et les investissements, l’éducation, les sports et la culture.