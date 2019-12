Loi sur la citoyenneté en Inde: trois morts dans des manifestations à travers le pays

Trois personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées, jeudi dans plusieurs régions de l’Inde, lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants qui protestaient contre la nouvelle Loi sur la citoyenneté.



Ces décès survenus à Mangalore (sud-ouest) et Lucknow (nord) portent à neuf au moins le nombre de personnes tuées depuis le début des manifestations contre cette loi, jugée "inconstitutionnelle" par les partis de l’opposition.



A Mangalore, un couvre-feu a été instauré dans la ville jusqu’à vendredi minuit en vue de rétablir l’ordre public, selon les autorités locales, notant que la police a agi "en état de légitime de défense pour contrôler la violence des manifestants ".



Dans la capitale économique Mumbai, plus de 5.000 manifestants se sont rassemblés jeudi soir, scandant des slogans contre la nouvelle Loi sur la citoyenneté, adopté récemment par le Parlement.



A Delhi, des dizaines de vols de compagnies aériennes ont été annulés ou retardés en raison d'un manque de personnel affecté par les restrictions de circulation imposées par les autorités pour empêcher les manifestants de rejoindre le centre-ville, ainsi que par la fermeture d’une dizaine de stations métro.



Des milliers de véhicules se sont empilés aux frontières de Delhi toute la journée après que la police ait barricadé les points d'entrée pour vérifier chaque véhicule, indiquent de médias locaux, ajoutant que la vérification a été conçue pour empêcher les manifestants d’arriver au centre de la ville en provenance des quartiers voisins.



La police a affirmé que les restrictions avaient été mises en place pour maintenir la paix et rétablir l'ordre public dans la ville.



Au Bihar (nord), où l'interdiction de manifester était en place dans plusieurs districts, des milliers de protestataires ont bloqué des autoroutes et des voies de chemins de fer.



L’adoption par le Parlement indien d’une nouvelle Loi sur la citoyenneté (CAA), a déclenché plusieurs manifestations à travers le pays notamment à Delhi et dans les Etats du nord-est, à majorité musulmane.



La loi controversée sur le statut de la citoyenneté vise à faciliter l'attribution de la citoyenneté indienne aux migrants relevant des minorités de pays voisins, à l’exception de ceux de confession musulmane.