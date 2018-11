Loi martiale en Ukraine: Poutine fait part à Merkel d'une "sérieuse préoccupation" de Moscou

Les deux dirigeants se sont entretenus au téléphone "à l'initiative allemande" pour discuter l'"incident dangereux", qui a eu lieu dimanche en mer Noire, selon la même source.



Lors de cet entretien avec Mme Merkel, Vladimir Poutine "a exprimé une sérieuse préoccupation en raison de la décision de Kiev de placer ses forces armées en état d'alerte et d'instaurer la loi martiale", indique le communiqué.



Le président russe a dénoncé des "actions de provocation de la partie ukrainienne et une violation grossière des normes du droit international par ses navires militaires", souligne-t-il.



M. Poutine a également "dit espérer que Berlin pourra influencer les autorités ukrainiennes afin de les dissuader des actes ultérieurs irréfléchis", ajoute le communiqué.



Dimanche, les gardes-côtes russes, qui dépendent des services de sécurité (FSB), ont capturé deux vedettes et un remorqueur de la marine ukrainienne que Moscou accuse d'être entrés illégalement dans les eaux territoriales russes au large de la péninsule de Crimée annexée.



Cet incident est survenu en mer Noire lorsque ces navires tentaient de pénétrer dans le détroit de Kertch pour entrer dans la mer d'Azov.



Après cette brusque flambée de tensions, l'Ukraine a annoncé lundi soir l'introduction de la loi martiale dans ses régions frontalières pour 30 jours.