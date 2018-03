Logistique: Naissance à Casablanca de la première bourse de fret au Maroc

L'économie nationale vient d'être renforcée par la naissance, jeudi à Casablanca, de la première bourse de fret au Maroc, un nouvel outil de mise en relation entre les expéditeurs et les transporteurs, développé par Tanger Med en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).



Il s’agit d’une plateforme transactionnelle, qui consiste à coordonner le fret et le transport afin d'offrir aux professionnels du transport routier un outil simple, efficace et économique leur permettant d’éviter les retours à vide et d’améliorer leur compétitivité.



"Nous lançons aujourd’hui la première plateforme d'exploitation informatique qui permet une confrontation entre l'offre et la demande de transport, dans l’objectif de renforcer la compétitivité logistique des entreprises marocaines vers l’Afrique et à l’international", a souligné Mme. Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la CGEM, lors d’une rencontre dédiée au lancement de la bourse de fret.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche de digitalisation engagée et d’amélioration des services offerts aux clients, a-t-elle expliqué, précisant que cet outil électronique ambitionne, par ailleurs, de promouvoir la concurrence et la transparence mais aussi la qualité du transport.



Et de rappeler que la CGEM entreprend depuis plusieurs années des initiatives visant la facilitation des affaires et la simplification des procédures dans le cadre de la digitalisation.



De son côté, Fouad Brini, président de Tanger Med, a expliqué que la digitalisation révolutionne aujourd’hui les flux de transport, d’où la nécessité de lancer cette nouvelle plateforme, première en son genre, qui contribuera à renforcer la compétitivité entre les professionnels du transport, dont la plupart transitent par Tanger Med.



Outre la compétitivité, cet outil "simple et économique" permettra indubitablement d’optimiser le coût du transport à l’export, affirmé M. Brini, relevant que "concrètement, c’est une place de marché sur internet qui permet au transporteur d'optimiser son parc de camions en limitant les voyages à vide ou le chargement incomplet".



Cette plateforme transactionnelle de services de transport et de la logistique sera gérée par l’Agence spéciale Tanger Med, a-t-il fait savoir.



Près de 51.328.150 de tonnes de marchandises ont été traitées et plus de 88 milliards de dirhams de produits marocains exportés à travers le port Tanger Med en 2017, a rappelé M. Brini, notant que le complexe portuaire Tanger Med est ainsi la première plateforme portuaire d’export au Maroc avec une connectivité mondiale vers 174 ports et 74 pays dont 37 ports Africains.



Surnommée auparavant "bureaux de fret", la bourse de fret est un outil d'exploitation informatique qui permet une confrontation entre l'offre et la demande de transport. Le principe d’une bourse de fret est simple et consiste à mettre en relation, dans un espace commun, un affréteur et un transporteur: l’affréteur cherche à minimiser son coût de transport tandis que le transporteur cherche à diminuer son taux de parcours à vide.