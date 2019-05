Lixus : Mythes, histoire et ruines de la plus ancienne des cités du Maroc

-Ruines et monuments-



Bien que les fouilles réalisées n'ont concerné que 10 pc de la superficie du site, elles ont déjà démontré l'existence de tout un quartier industriel relié à l'Oued Loukkos et considéré comme le plus grand de son temps dans le pourtour méditerranéen, avec un volume de production estimée à un million de litres de poisson salé, notamment du thon, en plus du garum. Ce complexe industriel comprenait 10 usines et 150 bassins de production, dont le plus ancien remonterait au 1er siècle avant J.-C. L'activité iNdustrielle a connu un essor progressif durant la période romaine et jusqu'au 5ème siècle.



Au sommet de la colline de Lixus, on a érigé le quartier résidentiel, où se constituait de vastes demeures dotées de cours intérieures avec de grandes colonnes, ce qui dénote de la richesse des propriétaires des usines et des exploitations agricoles aux environs de la ville. Les maisons étaient ornées de grandes mosaïques montrant des scènes mythologiques, de peintures murales, de bains privés et d'objets décoratifs de grande valeur.



De son côté, le quartier des temples représentait l'épicentre politique de la ville. Avec des vestiges remontant aux différentes phases de développement urbanistique de Lixus, de l'époque phénicienne au 14ème siècle, ce quartier abritait notamment le palais du roi Juba II et de son fils Ptolémée, ainsi qu'une mosquée de l'époque islamique.



Le monument le plus emblématique de la ville reste l'amphithéâtre romain, à côté duquel se dressaient des thermes publics. Cet amphithéâtre est unique dans son genre au Maroc, relève le conservateur du site.



Ce complexe reflète l'importance que revêtait la ville sur le plan culturel, puisqu'il abritait des présentations théâtrales, mais aussi des combats de gladiateurs et de fauves, des éléments essentiels de la vie culturelle à l'époque romaine.



-Mise à niveau et réhabilitation-.



Le ministère de la Culture et de la communication a procédé, dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes orientations royales visant à réhabiliter le patrimoine culturel national, au lancement d'un vaste programme de restauration et de réhabilitation de sites historiques à travers le territoire national et dans la région du Nord en particulier, indique M. Mesbahi, notant qu'un grand intérêt a été accordé au site archéologique de Lixus, doté d'un centre d'interprétation inauguré récemment.



Il s'agit de mettre en avant les caractéristiques du site et de promouvoir la destination sur le carte touristique régionale, nationale et internationale en vue de contribuer au développement économique et social local.



Les nouvelles installations comportent deux salles d'exposition offrant un large aperçu sur la ville de Lixus et son histoire, avec certains objets découverts dans le site (outils, pièces de monnaie, sculptures et ustensiles), un dépôt et un laboratoire spécialisé dans le traitement et la restauration des objets archéologiques.



Et pour faire connaitre le site, des visites en faveur des élèves et de la société civiles sont organisées tout au long du Mois du Patrimoine (18 avril-18 mai), en plus d'ateliers sur l'histoire et les fouilles archéologiques à Lixus.



Avec son histoire riche, aux composantes phéniciennes, grecques, romaines et islamiques, Lixus, la plus grande des cités du Maroc antique, devrait figurer sur l'agenda des agences de voyages pour en faire l'une des destinations phares du tourisme culturel au Maroc.





-Par Hicham El Moussaoui-

MAP