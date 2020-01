Liste du nouveau gouvernement tunisien

Le Premier ministre tunisien Habib Jemli a dévoilé, la composition de son gouvernement, formé de technocrates, dont voici la liste complète :



-. Chef du gouvernement : Habib Jemli



-. Ministre de la Justice : Hedi Guediri



-. Ministre de la Défense Nationale : Imed Derouiche



-. Ministre de l'Intérieur : Sofiène Sliti



-. Ministre des Affaires Etrangères : Khaled Sehili



-. Ministre des Affaires religieuses : Rechid Tabbakh



-. Ministre des Finances : Abderrahmen Khachtali



-. Ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération Internationale : Fadhel AbdelKefi



-. Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines : Mongi Marzouk



-. Ministre du Commerce : Bechir Zaâfouri



-. Ministre des Affaires locales et de l’Environnement : Noureddine Selmi



-. Ministre de l’Education : Kamel Hajjem



-. Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique: Slim Choura



-. Ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche: Hassan Chourabi



-. Ministre de l’Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire : Raoudha Jebbari Arbi



-.Ministre de la Santé : Mustapha Ferjani



-. Ministre des Affaires Sociales : Said Blel



-. Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Emploi : Houcine Ben Said Debbech



-. Ministre du Tourisme et de l'Artisanat: René Trabelsi



-. Ministre des Technologies et de la Communication et de l'Economie numérique: Sami Smaoui



-. Ministre des Transports et de la Logistique : Jamel Gamra



-. Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières : Abdellatif Missaoui



-. Ministre des Affaires Culturelles : Fathi Haddaoui



-. Ministre de la Jeunesse et des Sports : Tarek Dhiab



-. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance : Nabha Bessrour



-. Ministre de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la lutte contre la Corruption: Chiraz Telili



-. Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’Economie : Ali Chebbi



-. Ministre auprès du chef du gouvernement chargé du Suivi et de l’Evaluation du Travail Gouvernemental : Mohamed Hedi Bchir



-. Ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Relations avec l’ARP : Lobna Jeribi



-. Secrétaire d’Etat aux Finances : Abdessalem Abassi



-. Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce chargé du Commerce Intérieur : Faten Ouerghi



-. Secrétaire d’Etat chargé des Energies Renouvelables : Mohamed Ammar



-. Secrétaire d’Etat aux Affaires Locales et à l'Environnement : Riadh Dabbou



-. Secrétaire d’Etat à l’Agriculture : Mohamed Ali Ben Abdallah



-. Secrétaire d’Etat à la Santé : Maha Aissaoui



-. Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales : Mohamed Ben Mahmoud Chiha



-. Secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse : Fathi Bayar



-. Secrétaire d’Etat chargée des Sports : Sihem Ayadi



-. Secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat : Najet Nefzi



-. Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et la recherche scientifique: Kaouthar Saïd



-. Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargée de la diplomatie économique et des Tunisiens à l'étranger: Sana Sekhiri



-. Secrétaire d’Etat chargé du Développement et de la Coopération Internationale : Noureddine Kaâbi



-. Secrétaire d’Etat chargé des PME : Abdelmajid Ben Amara.