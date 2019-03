Liste des joueurs marocains retenus pour les matchs contre le Malawi et l’Argentine (Hervé Renard)

Aux côtés des grands vétérans Benatia, Da Costa, Ahmadi et Boussoufa, cette liste de 33 joueurs est surtout marquée par la convocation de six joueurs de la Botola Pro D1, à savoir Badr Banoun, Zakaria Hadraf et Abdelilah Hafidi, du Raja de Casablanca, Reda Tagnaouti et Ismail El Haddad du Wydad de Casablanca et Abdelkrim Baadi du Hassania d’Agadir.



Le groupe des Lions de l’Atlas connaît aussi la sélection pour la première fois d’Anuar Tuhami (Valladolid) et le retour de Rachid Alioui (Nîmes). Oussama Idrissi (AZ Alkmaar), qui a récemment choisi d’évoluer avec le Maroc, sera également de la partie.



A l’inverse, Hamza Mendyl, Nabil Dirar (Fenerbahçe), blessé et Walid Azaro (Al Ahly), qui se remet à peine d’une blessure, sont les principaux absents.



Voici, par ailleurs, la liste des 33 joueurs convoqués :



— Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérona, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (Wydad de casablanca, Maroc).



— Défenseurs: Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), El Hajjam Oualid (Amiens SC, France), Fouad Chafik (Dijon, France), Badr Banoun (Raja de Casablanca).



— Milieux de terrain: Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne, France), M’barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France), Amine Harit (Schalke 04, Allemagne), Sofiane Amrabet (Club Bruges, Belgique), Anuar Tuhami (Valladolid, Espagne), Abdelkrim Baadi (Hassania d’Agadir, Maroc), Oualid El Hajjam (Amiens FC, France), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Itlaie).



— Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Khalid Boutaïb (Zamalek, Egypte), Rachid Alioui (Nîmes, France), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Soufiane Boufal (Celta Vigo, Espagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays -Bas), Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca, Maroc), Ismail El Haddad (Wydad de Casablanca, Maroc), Zakaria Hadraf (Raja de Casablanca).