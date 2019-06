Ligue des champions d'Afrique : L'ES Tunis proclamée "vainqueur" face au WAC après une polémique d'arbitrage

L'Espérance Tunis a été proclamée vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique face au Wydad de Casablanca après l’interruption de la finale retour disputée vendredi soir à Radès, pour des problèmes d'arbitrage.



Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match après le refus de l’arbitre de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été annulé pour un supposé hors-jeu.



Le WAC était mené au score (1-0) depuis la 41ème minute après un but de Youssef Belaili. Le match aller, disputé le 24 mai dernier à Rabat, s’était soldé par un nul (1-1).



Les joueurs du Wydad de Casablanca ont été visés par des jets de pierres alors qu'ils suivaient le déroulement de cette finale, a indiqué le défenseur central du club marocain, Achraf Dari. Les jets de pierres, qui ont visé les joueurs marocains, "ont causé une blessure au niveau de ma jambe", a souligné Dari, qui était absent lors de ce match, faisant savoir que les supporters tunisiens ont empêché certains joueurs du WAC de suivre le cours de cette rencontre.



Le défenseur du WAC a déploré le comportement des supporters tunisiens, jugé antisportif, soulignant que le club casablancais et ses supporters avaient chaleureusement accueilli l'équipe et les supporters de l'Espérance lors du match aller.