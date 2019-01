Ligue des champions d'Afrique (Gr.A/2è journée): Le WAC s'incline à Pretoria face au Mamelodi Sundowns (1-2)

Le Wydad de Casablanca s'est incliné sur la pelouse de Mamelodi Sundowns de l'Afrique de Sud (1-2), samedi soir en match de la 2ème journée (groupe A) de la Ligue des champions d'Afrique de football.



Les deux réalisations des Sud-africains ont été inscrites par Themba Zwane, auteur d'un doublé (8è et 64è). Entre-temps, le diable rouge Mohamed Nahiri (35è) a réduit le score pour le WAC.



En match comptant pour la même journée, les Ivoiriens de l'Asec Mimosas se sont imposés à domicile par 1 but à 0 face aux Nigérians de Lobi Stars (1-0).



L'unique but de l'Asec a été inscrit du point de penalty par Ahmed Diomande (38è).



Au terme de cette journée, les quatre équipes du groupe comptent désormais trois points, avec une différence de buts en faveur des Rouge et Blanc.



Lors de la 3è journée, prévue le 1er février, les Casablancais devront se reprendre sur la pelouse de Lobi Stars, alors que Mamelodi Sundowns accueillera Asec Mimosas.