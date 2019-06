Ligue des champions d'Afrique ESTunis-Wydad: la CAF reporte sa réunion d'urgence à mercredi après-midi

La Confédération africaine de football (CAF) a reporté à mercredi après-midi la réunion d'urgence de son comité exécutif ouverte dans la matinée à Paris pour «débattre des issues réglementaires» à réserver au match entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis (EST) pour le compte de la Finale retour de la Ligue des champions d'Afrique, a indiqué à Atlasinfo le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), M. Faouzi Lekjaâ.



Selon un porte-parole de la CAF, la réunion d'urgence devait se poursuivre mardi à 19h30 après avoir suspendu ses travaux en début d’après-midi en raison d’engagements d’ordre protocolaire du président et des membres du comité exécutif de la CAF ainsi que du président de la FIFA.



Le président du Wydad de Casablanca (WAC), Said Naciri, avait annoncé, samedi dernier, l'intention du club de saisir la Fédération internationale de Football et le tribunal arbitral du sport (TAS) à propos du "massacre arbitral" lors de la finale-retour de la Ligue des champions d'Afrique contre l’Espérance de Tunis (EST), disputée au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis).



"C’est injuste et nous ne comptons pas garder le silence. Nous allons recourir à toutes les procédures légales y compris la saisie du TAS et de la FIFA", a t-il déclaré au terme d’un match à l’issue duquel l'EST a été proclamée vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique après l’interruption de la finale-retour pour des problèmes d'arbitrage.



Selon le responsable, "il s’agit d’un échec pour tout le football africain". "Après ce massacre arbitral, l’Afrique est sur la sellette", dit-il.