Ligue des champions (1er tour): le Raja de Casablanca étrille Brikama United

Le Raja de Casablanca a étrillé le Brikama United de Gambie, dimanche en match retour du 1er tour de la ligue des champions, sur le score sans appel de 4-0 (1-0).



Dans un match à sens unique, le Raja a confirmé son statut de favori dans cette double opposition, d'autant que l’issue du match aller (3-3) facilitait la mission des vert et blanc.



Sans imposer un rythme élevé, les coéquipiers du revenant Moutouali ont trouvé la brèche dès le quart de jeu sur une première concrétisation de Rahimi, qui a profité d’un mauvais renvoi du gardien de but gambien suite à un tir de Benhalib.



Le score ne changera pas au tableau en dépit de la domination totale des locaux. Ces derniers retourneront plus incisifs sur l’aire de jeu après la pause puisque Nanah d’un coup de tête (49è) convertira un beau centre du capitaine Moutouali à la suite d’une action collective.



Les visiteurs n’ont pas eu le temps d’accuser ce coup que les Casablancais, sur une autre offensive, aggravent la marque. Nanah, dans le rôle de passeur décisif en pleine surface de réparation, renvoie l’ascenseur à son capitaine (51è) qui inscrit un but en force.



La physionomie de la rencontre ne changera pas même si les Gambiens ont cherché à réduire le score sans jamais inquiéter la cage de Zniti. Et c’est tout logiquement que Nanah va sceller l’issue de ce match en détournant de la tête la trajectoire du ballon servi par Douik (76è).