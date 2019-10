Ligue des Champions (phase de poules/tirage au sort): Le Wydad et le Raja, respectivement, dans les groupes C et D

Les clubs casablancais du Wydad et du Raja, engagés en Ligue des champions d'Afrique de football (saison 2019-2020), ont été versés, respectivement, dans les groupes C et D, au terme du tirage au sort effectué mercredi au Caire.



Le Wydad Casablanca évoluera ainsi dans la poule C aux côtés de l'USM Alger (Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et Petro Atletico (Angola).



Quant au Raja, il devra en découdre dans le groupe D avec la JS Kabylie (Algérie), AS Vita Club (RD Congo) et l'Espérance de Tunis (Tunisie), tenant du titre des deux dernières éditions de ce trophée.



Le groupe A comprend TP Mazembe (RDC), Primeiro Agusto (Angola), Zesco United (Zambie) et le vainqueur du match devant opposer le 24 courant au Caire, le Zamalek (Egypte) aux Sénégalais de Génération Foot.



Le groupe B est composé, lui, d'Al Ahly (Egypte), Etoile du Sahel (Tunisie), El Hilal (Soudan) et FC Platinum (Zimbabwe).



La finale se disputera en un seul match et sur terrain neutre à déterminer ultérieurement.



A ce sujet, le directeur des compétitions au sein de la Confédération africaine de football (CAF), Samson Adamu, a déclaré, en conférence de presse, que le choix du stade qui va abriter la finale de la ligue des Champions fera l'objet d'un appel à candidature des fédérations nationales de football.