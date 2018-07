Ligue de diamant - Rabat: un 100 m sous le joug américain, Coleman sur le fil

Sur la ligne droite, le champion et recordman du monde du 60 m (6.34), Coleman, de retour de blessure, a pris comme d'habitude un départ canon, tandis que Lyles, qui aura 21 ans le 18 juillet, a complètement raté son entame de course, lors de la 9e étape de la Ligue de diamant d'athlétisme.



Mais le champion des Etats-Unis, seulement sixième à mi-course, a fini en trombe et en grand spécialiste du 200 m pour terminer à 10 centimètres de la victoire. Lyles était invaincu sur le circuit majeur, avec cinq succès sur le demi-tour de piste entre 2017 et 2018.



Baker, qui avait égalé le 30 juin à Paris la meilleure performance mondiale (MPM) 2018 de Lyles (9.88), a confirmé sa régularité au haut niveau.



Le vétéran Michael Rodgers a complété le quatuor en terminant au pied du podium en 10 sec 01.



"Quand j'étais blessé, j'ai tout fait pour me maintenir en forme. Aussi je n'ai pas été surpris outre mesure de gagner pour mon retour. C'était une nuit parfaite", a souligné Coleman, vice-champion du monde du 100 m en 2017 à Londres.







Deux MPM ont récompensé la qualité du plateau proposé par les organisateurs marocains, Rabat étant la seule réunion de la Ligue de diamant organisé sur le continent africain.



Double championne du monde et médaillée d'or aux Jeux de Rio, la Colombienne Caterine Ibarguen a franchi 14,96 m au triple saut (vent +0,1 m/s), mieux que les 14,84 m de l'Américaine Tori Franklin, le 12 mai à Baie Mahaut (Guadeloupe).



Au 3000 m steeple, l'idole locale Soufiane El Bakkali a certes battu le patron de la discipline, le Kenyan Conseslus Kipruto, à la dérive (12e), mais le jeune Marocain a dû laisser filer dans le dernier tour un autre Kényan, Benjamin Kigen (8:06.19/MPM), et l'Ethiopien Chala Bayo.



La douce (21 degrés) soirée marocaine a aussi été marquée par le coup de tonnerre de la défaite de la Russe Mariya Lasitskene. Invaincue depuis deux ans et 45 concours, la sauteuse en hauteur n'a pu franchir une barre pour elle modeste de 1,94 m, laissant la victoire à la Bulgare Mirela Demireva (1,94 m).



Double championne du monde (2015/2017), Lasitskene avait déjà franchi cinq fois deux mètres et plus cette saison, avec une meilleure performance mondiale à 2,04 m.



Agée de 25 ans, Lasitskene-Kuchina n'avait pu participer aux JO de Rio en raison de la suspension, toujours en cours, de son pays pour dopage institutionnalisé.



Autre revers de marque: le recordman du monde (6,16 m) du saut à la perche Renaud Lavillenie est tombé de haut, seulement 8e et dernier ex-aequo avec 5,45 m.



Le champion olympique 2012, un strapping au genou gauche, a essuyé trois échecs à 5,60 m, avec un problème de poteau. En effet, nettement au-dessus de la barre à chaque essai, le Français n'a pu l'éviter en retombant.



Après un virage catastrophique, la sculpturale Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo, championne olympique du 400 m, a dominé de sa longue foulée le 200 m en 22 sec 29, pour devancer la Britannique Dina Asher-Smith (22.40).



Egalement en or aux Jeux de Rio, la hurdleuse américaine Brianna Mc Neal a confirmé en signant 12 sec 51 au 100 m haies pour un podium entièrement "stars and stripes".