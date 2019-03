Ligue arabe : appel à une action régionale et internationale pour contraindre Israël à cesser sa politique de destruction des maisons des Palestiniens

La Ligue des Etats arabes a appelé, dimanche, à une action régionale et internationale pour contraindre Israël à cesser sa politique de destruction des maisons des Palestiniens.



Intervenant lors de la séance inaugurale des travaux d'un colloque régional sur le thème "Droit au logement décent : les meilleures pratiques et les grands défis", Mounir El Fassi, directeur de la direction des droits de l'Homme au sein de la Ligue arabe a mis l'accent sur la nécessité d'une action régionale et internationale pour faire pression sur les autorités d'occupation israéliennes afin de mettre un terme à la destruction des maisons des Palestiniens sous prétexte d'absence d'autorisation et pour établir les responsabilités.



M. El Fassi a souligné que le Peuple palestinien demeure toujours sous le joug de l'occupation qui ne cesse d'aller de l'avant dans sa politique de colonisation et de destruction des maisons, notant que la Ligue arabe accorde un grand intérêt au domaine de l'habitat à travers l'élaboration des stratégies et plans d'action notamment la stratégie arabe de l'habitat et de développement urbain durable et la conclusion des partenariats avec des organisations internationale et régionale spécialisées comme le Programme des Nations unies pour les établissements humains (Onu-habitat).



Il a saisi, cette occasion, pour appeler les pays arabes qui n'ont pas encore ratifié la charte arabe des droits de l'Homme, entrée en vigueur il y a dix ans, à le faire dans les plus brefs délais.



Pour sa part, le président de la commission arabe permanente pour les droits de l'Homme, Ossama Souleimane Douikh, a souligné que cette rencontre est l'occasion de mettre en avant les meilleures pratiques en matière de logement décent et d'exposer les expériences à caractère national, régional et international en la matière, ainsi que les plans d'action et les stratégies adoptés au niveau arabe et international, le but étant de renforcer le droit au logement décent.