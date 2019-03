Ligue 1 : le PSG surclasse l'OM au Parc des Princes

Grâce à Kylian Mbappé et un grand match d'Angel Di Maria, le PSG a logiquement remporté le choc contre Marseille dimanche au Parc des Princes (3-1), lors d'une 29e journée qui a permis à Lyon de réduire l'écart avec Lille.



Sans ses blessés Neymar et Edinson Cavani, le PSG peut toujours compter sur sa redoutable doublette Mbappé-Di Maria.



Sur le premier but, l'Argentin a réalisé un contrôle somptueux pour offrir l'ouverture du score à son coéquipier français (45e+2). Mbappé a ainsi marqué son 26e but cette saison en Ligue 1, son 13e en 2019, un chiffre que seule la star du Barça Lionel Messi arrive à égaler dans les grands championnats.



Di Maria s'est ensuite offert un doublé: une superbe frappe enroulée dans le petit filet opposé (55e), puis un coup franc magnifique (66e), obtenu après une faute de main du gardien de l'OM Steve Mandanda, loin de sa surface, et aussitôt sanctionnée d'un carton rouge.



Réduits à dix, les Marseillais ne pouvaient guère rivaliser, eux qui n'ont plus battu le PSG depuis novembre 2011. Seul regret pour Paris, le penalty de Kylian Mbappé repoussé par le gardien remplaçant Yohann Pelé en fin de match.