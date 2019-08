Ligue 1: Soirée heureuse pour Bordeaux, Brest et Nantes

Pas beaucoup de matches, ni de grand spectacle lors de la 3e journée de Ligue 1 samedi, sauf à Amiens où Metz a calé pour la première fois de la saison (3-0), alors que Bordeaux, Brest et Nantes ont enfin goûté à la victoire.



Les Bordelais ont dépassé le mal-classé Dijon (2-0), Brest a dominé Reims (1-0) en toute fin de rencontre tandis que Nantes en a fait de même contre une équipe d'Amiens rapidement réduite à dix (2-1).



Les téléspectateurs qui se sont régalés devant l'épatant Liverpool-Arsenal dans l'après-midi ont dû étouffer quelques bâillements devant le multiplex du samedi soir, plutôt avare en émotions offertes.



Heureusement, Angers était là pour l'animation.



En mode rédemption, après la claque reçue sur le terrain de Lyon (6-0) la journée précédente, le SCO a régalé le public du stade Raymond-Kopa en mettant un terme à la belle série du promu Metz, invaincu jusqu'alors, grâce à des buts d'El Melali (4), qui honorait sa première titularisation, Baptiste Santamaria (43e) et Rachid Alioui (68e).



La défense angevine a aussi bien fonctionné que l'attaque, pour parvenir à contenir la menace Habib Diallo, co-leader du classement des meilleurs buteurs de L1 (3 buts).



- Recrues bordelaises efficaces -



Si Angers respire mieux, c'est aussi le cas de Bordeaux, peu en verve jusqu'alors malgré le recrutement de l'international français Laurent Koscielny à l'intersaison.



L'ex-Gunner d'Arsenal n'a pas marqué, laissant ce soin à deux autres nouveaux venus en Gironde: l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-jo (11e) et le défenseur suisse Loris Benito (47e) ont profité des largesses défensives de Dijon pour marquer leur premier but dans l'Hexagone.



Dijon, en revanche, est déjà dans le rouge, comme en fin de saison dernière, après cette troisième défaite de rang.



Au stade de la Licorne, il y a eu plus de suspense entre une courageuse équipe d'Amiens, privée de Saman Ghoddos (ischio-jambiers) au coup d'envoi puis de Bakaye Dibassy pour une vilaine semelle à la demi-heure de jeu, et des Nantais venus pour s'imposer.



Le grand Kalifa Coulibaly (1,97 m) est venu couper un corner de la tête pour les Canaris en seconde période (53e), avant l'égalisation des locaux par Bongani Zungu (72e).



Une inspiration de Moses Simon (85e), bien servi par le capitaine nantais Valentin Rongier, a cependant été fatale aux Picards.



A Brest, l'arme fatale s'appelle Gaëtan Charbonnier. L'attaquant a fait craquer dans les dernières minutes (87e) une défense de Reims imprenable jusqu'à présent en Ligue 1.