Ligue 1 - Paris reste invincible grâce à Mbappé

Le Paris SG, sans Neymar déjà en vacances mais avec Kylian Mbappé de nouveau buteur, a peiné mais a dominé Nantes samedi (1-0) pour préserver son invincibilité en Ligue 1 cette saison, lors du dernier match avant la trêve hivernale.



Incapables de cadrer un seul tir en première période, les champions de France s'en sont remis à leur jeune pépite pour glaner une 15e victoire en 17 matches dans championnat où ils sont toujours invaincus. Deux jours après avoir fêté son 20e anniversaire, Mbappé a offert au Parc des princes un beau cadeau de Noël: une reprise à l'arraché sur un centre d'Angel Di Maria qui a fait mouche avec l'aide de la barre transversale (68e).



Après deux matches nuls consécutifs contre Bordeaux et Strasbourg, la machine parisienne n'a pas tourné à plein régime. Mais le 13e but du champion du monde et meilleur buteur en L1 cette saison lui suffit pour boucler l'exercice 2018 avec 47 points, soit 13 de plus que son dauphin Lille, avec deux matches en moins !



Pour son retour au Parc, où il a été joueur (1986/1987) puis entraîneur (juillet 2003/février 2005), le technicien nantais Vahid Halilhodzic avait érigé un mur défensif de cinq joueurs qui a longtemps tenu bon, malgré quelques fissures exploitées par Angel Di Maria.



L'Argentin, incertain avant la rencontre en raison d'une gêne à une cheville, a été l'homme à tout faire d'un PSG pas très inspiré sur le front de l'attaque. Il a beaucoup frappé, au-dessus (1e, 27e) ou à côté (32e, 53e), et aurait dû devenir passeur décisif si Edinson Cavani n'avait pas manqué son face-à-face avec le gardien nantais (29e).



Les Parisiens ont eu beau confisquer le ballon, avec près de 70% de possession, ils ont longtemps manqué de justesse dans le dernier geste.



Les hommes de Thomas Tuchel auraient pu le regretter car, à l'inverse, Nantes a bien exploité ses très rares occasions. Un centre fuyant de Lucas Lima côté gauche (35e) et une lourde frappe lointaine de Kara Mbodji (50e) ont notamment donné des sueurs froides à Gianluigi Buffon, préféré à Alphonse Areola gêné au dos.