Ligue 1: Lille gagne avant les débuts du PSG, sans Neymar

Le Losc, dauphin du PSG la saison passée, a bien commencé son championnat en s'imposant 2-1 contre Nantes, avant que les Parisiens ne clôturent la première journée face à Nîmes dimanche soir (21h00), sans leur superstar Neymar.



Le directeur sportif du PSG Leonardo a mis fin samedi à un énième chapitre du feuilleton Neymar en confirmant l'absence du Brésilien sur le terrain, un nouveau signe dans le sens du départ de la pépite.



"On va gérer ces moments-là. C'est important de définir un futur pour tout le monde. On veut bien démarrer la saison, et rester concentré sur le match", a déclaré le dirigeant brésilien.



Même sans son N.10, le PSG lance sa saison au Parc des Princes en grand favori face à Nîmes, 9e du dernier exercice. Les armes offensives ne manquent pas, à commencer par Kylian Mbappé, le meilleur buteur la saison dernière avec 33 réalisations, ou un autre chouchou du public parisien, Edinson Cavani.



- Les recrues lilloises au point -



Plus tôt dimanche, les regards du stade Pierre Mauroy étaient tournés vers le meneur turc Yusuf Yazici, devenu mardi la recrue la plus chère de l'histoire du Losc et entré en jeu pour les vingt dernières minutes. Mais c'est une autre arrivée du mercato, Victor Osimhen, qui a fait le bonheur des Lillois.



Le Nigérian de 20 ans a inscrit un doublé plein de classe, d'abord après un contrôle de la poitrine suivie d'une accélération en première mi-temps (19e) puis d'une frappe puissante sous la barre malgré l'angle très fermé (81e). Largement dominateurs notamment dans le premier acte, Lille s'était fait rattraper après une frappe déviée dans son propre but par Celik (50e).



Les Lillois suivent le rythme de Lyon, Saint-Etienne et Rennes, vainqueurs vendredi et samedi de leur premier match.



Le nouvel entraîneur des Canaris Christan Gourcuff était déjà sur le banc nantais, trois jours après l'annonce de son arrivée. Ses joueurs ont livré une prestation cohérente mais ont perdu dès la 12e minute l'ailler Marcus Coco, probablement victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.



Enfin, pour leur quatrième rencontre officielle de la saison après les tours préliminaires de Ligue Europa, les Strasbourgeois ont été accrochés dans le derby par le promu Metz (1-1).



L'inévitable Diallo (47e), meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée, a permis aux Messins de revenir à hauteur des Strasbourgeois, qui ont ouvert le score par Thomasson (21e).



Le long déplacement en Bulgarie jeudi en coupe d'Europe a pesé dans les jambes des Alsaciens qui ont été sauvés par le poteau en fin de match.