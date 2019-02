Liga: le Barça vainqueur à Séville (4-2), triplé de Messi

Le leader FC Barcelone a profité d'un triplé de Lionel Messi pour arracher un succès 4-2 à Séville, samedi lors de la 25e journée du Championnat d'Espagne de football (Liga).



Les Sévillans ont pourtant mené au score à deux reprises à domicile, sur des buts de Jesus Navas (22e) et Gabriel Mercado (42e).



Mais Messi a redressé la barre sur une reprise de volée (26e), un frappe du pied droit dans la lucarne (67e) et un petit ballon piqué au-dessus du gardien (85e), son 25e but cette saison de Liga. Luis Suarez (16 buts) a plié l'affaire pour les siens (90e+3).



Cette victoire conforte le leadership du Barça (1er, 57 pts), qui accroît provisoirement son avance sur l'Atlético Madrid (2e, 47 pts) et le Real (3e, 45 pts), opposés respectivement à Villarreal et Levante dimanche.