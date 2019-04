Liga : le Barça sacré champion d’Espagne

Le but de la victoire des blaugrana a été inscrit par l’Argentin Lionel Messi d’un tir croisé à la 62ème minute du match. Le quintuple Ballon d'Or a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.



Grâce à cette victoire, l’équipe catalane s’est assurée le titre de champion de la Liga à 3 journées de la fin du championnat espagnol de football de première division.



Le Barça est toujours en course pour deux autres titres importants cette saison, à savoir la Coupe du Roi et la Ligue des champions.