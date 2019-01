Liga : le Barça champion d'hiver en battant Getafe 2-1

Le FC Barcelone a décroché dimanche le titre honorifique de champion d'hiver en allant s'imposer 2-1 à Getafe, creusant l'écart en tête du Championnat d'Espagne au terme d'une 18e journée.



Le Barça l'a emporté sur un tir à angle fermé de Lionel Messi (20e), auteur de son 399e but en Liga, le seizième cette saison, et sur une volée de Luis Suarez (39e). Getafe a réduit la marque grâce à Jaime Mata (43e).



A un match de la mi-championnat, le Barça compte 40 points, cinq de plus que l'Atlético (2e, 35 pts) qui a concédé un nul 1-1 à Séville (3e, 33 pts) et ne peut plus rejoindre les Catalans le week-end prochain lors de la 19e journée. Le Real Madrid (5e, 30 pts) a pour sa part subi une nouvelle défaite 2-0 contre la Real Sociedad, compliquant ses chances de revenir dans la course au titre.