Libye: une vingtaine de migrants tués dans l'accident d'un camion

Plus de 300 migrants, la plupart de nationalités érythréenne et somalienne, se trouvaient à bord lorsque le véhicule s'est renversé en matinée, à 60 km de Bani Walid.



Le directeur de l'hôpital, Salah al-Mabrouk a indiqué qu'au moins 19 migrants avaient été tués dans l'accident, dont des femmes et un enfant. Au total, au moins 124 migrants ont par ailleurs été blessés, et 78 blessés étaient toujours hospitalisés à la mi-journée, a-t-il précisé.



Plus tôt, un porte-parole de l'hôpital, Salah al-Twijer, avait fait état de 23 morts et 101 blessés évoquant une situation de "crise" à l'hôpital, à la capacité limitée.



"Plusieurs victimes sont soignées à même le sol", a-t-il déclaré.



Bani Walid est un point de transit des migrants venant du sud vers les côtes libyennes d'où s'effectuent les départs clandestins en Méditerranée vers l'Europe.



Des milliers de migrants trouvent la mort dans des naufrages chaque année en Méditerranée. Des centaines d'autres meurent durant leur traversée du désert libyen depuis les frontières poreuses dans le sud.