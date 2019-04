Libye: un avion de chasse des pro-Haftar "abattu" près de Tripoli (forces du GNA)

Les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) ont annoncé avoir abattu dimanche un avion de chasse de l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, au sud de la capitale Tripoli.



Une source de l'ANL a confirmé la perte d'un appareil Mig 23, mais elle l'a attribuée à une "panne technique".



Elle a ajouté que le pilote avait pu s'éjecter avec son parachute et qu'il était "sain et sauf", démentant ainsi des rumeurs sur la capture du pilote par les forces du GNA.



"Les forces de l'armée libyenne (du GNA) ont abattu un avion ennemi qui se préparait à mener des raids aériens dans la région de Wadi al-Rabie", a déclaré plus tôt à l'AFP leur porte-parole, le colonel Mohamad Gnounou.



L'ANL, autoproclamée par le maréchal Haftar, a lancé il y a dix jours une offensive en vue de s'emparer de la capitale Tripoli, siège du GNA de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale.



En plus des combats au sol, les deux camps mènent quotidiennement des raids aériens et s'accusent mutuellement de viser des civils.



Les affrontements ont fait 121 morts 561 blessés, depuis le début de l'offensive le 4 avril, selon un récent bilan de l'Organisation mondiale de Santé (OMS).