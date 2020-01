Libye : trois civils tués dans un raid aérien au sud de Tripoli (GNA)

Trois civils ont été tués mercredi dans un bombardement aérien contre une ville au sud de la capitale libyenne Tripoli, a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé du Gouvernement d'union nationale (GNA).



"Trois civils ont été tués et trois autres blessés dans un bombardement aérien sur la région de d'al-Sawani", sous contrôle du GNA, à 25 km au sud de Tripoli, a précisé à l'AFP ce porte-parole, Amin al-Hachemi.



La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril, début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale libyenne, siège du GNA reconnu par l'ONU.



Plusieurs magasins ont également été très endommagés, selon M. Hachemi.



Les forces du GNA ont accusé sur leur page Facebook les forces pro-Haftar d'avoir mené ces bombardements, publiant des photos de véhicules et immeubles endommagés.



Elles ont par ailleurs affirmé dans un communiqué avoir capturé mercredi 25 combattants pro-Haftar.



Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des conflits fratricides.



Depuis le début de l'offensive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été tués, selon l'ONU. Plus de 2.000 combattants ont en outre péri et 146.000 Libyens ont été déplacés, selon la même source.