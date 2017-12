Le président de la Commission électorale libyenne, Imad al-Sayeh, a indiqué dimanche que les prochaines élections présidentielles et législatives se tiendraient avant le 30 septembre 2018.



"Le processus d'inscription des électeurs se déroule bien. Environ un million d'électeurs se sont déjà inscrits et le nombre continue d'augmenter", a déclaré M. al-Sayeh à l'agence "Chine Nouvelle".



Le chef de la Mission d'appui de l'ONU en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, a proposé en septembre un plan d'action pour mettre fin à la crise politique libyenne, lequel plan prévoit l'amendement de l'accord politique actuel et l'organisation d'élections législatives et présidentielles.



"Tous les Libyens ont le droit de participer aux élections tant qu'ils ont un numéro national", a expliqué M. al-Sayeh, notant que les partisans et les responsables de l'ancien régime avaient également le droit de participer aux prochaines élections.



"Conformément au plan d'action proposé par l'ONU, tout le monde peut participer aux élections et il n'y aucun étiquetage ni classification", a-t-il précisé en réponse à une question sur la possibilité de la participation de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, aux élections.