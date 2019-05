Libye: rassemblement à Tripoli en soutien à deux journalistes enlevés

Une quinzaine de journalistes libyens se sont réunis dimanche dans le centre de Tripoli en soutien à deux de leurs confrères d'une chaîne de télévision enlevés jeudi par une milice et toujours portés disparus, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Mohamad al-Gurj et Mohamad al-Chibani, travaillant pour la chaîne de télévision privée Libya al-Ahrar, ont été enlevés alors qu'ils couvraient des affrontements au sud de Tripoli.



La banlieue sud et les environs de la capitale libyenne sont le théâtre de combats depuis le lancement le 4 avril d'une offensive par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye qui veut conquérir la capitale, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale.



Réunis sur une place du centre-ville de Tripoli, les journalistes ont brandi des pancartes réclamant la "liberté pour les journalistes" et clamant "non à la violence contre les médias".



Dans une déclaration, ils ont demandé leur "libération immédiate sans conditions" de leurs deux confrères.



Selon leur chaîne, favorable au GNA, les deux hommes "ont été séquestrés par des éléments loyaux aux forces d'al-Karama (nom de l'opération militaire de Khalifa Haftar, ndlr)" et "ont été conduits vers un endroit inconnu".



"Les journalistes sont des civils, ils n'ont aucun engagement dans les tensions militaires ou politiques. Ils ne font que transmettre des informations du terrain, avec crédibilité et professionnalisme", a rappelé à l'AFP Imane Benamer, journaliste à l'agence de presse Libyan Cloud News Agency présente à ce rassemblement.



L'association Reporters sans Frontières, qui affirme également que les journalistes sont aux mains des forces pro-Haftar, a condamné leur détention en appelant "l'ensemble des forces armées et des milices en présence à respecter le droit international et à ne pas prendre pour cible les médias".



Selon le classement de la liberté de la presse établi par RSF, en 2019 la Libye est classée en 162e position sur 180 pays.