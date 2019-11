Libye : les forces pro-Haftar disent avoir abattu un drone italien

Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, ont annoncé avoir abattu mercredi un drone italien qui survolait une zone sous leur contrôle dans l'ouest du pays.



"Nous avons abattu un drone italien avec un missile anti-aérien, au nord de Tarhouna", base arrière des forces de Haftar dans l'ouest libyen, à 50 km au sud-est de Tripoli, a déclaré dans la soirée leur porte-parole, Ahmad al-Mesmari, lors d'une conférence de presse à Benghazi (est).



Le ministère italien de la Défense avait indiqué plus tôt que le drone "s'est écrasé sur le territoire libyen alors qu'il effectuait une mission de soutien à l'opération Mare Sicuro" (mer sure).



Cette opération vise à assurer la sécurité des plates-formes pétrolières et des pêcheurs au large de la Libye.



"Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident", a ajouté Rome dans un bref communiqué, précisant que "le plan de vol a été préalablement communiqué aux autorités libyennes".



"Nous attendons encore (des autorités italiennes) des explications sur les raisons du survol des territoires libyens par ce drone", a déclaré de son côté M. Mesmari.



Plus tôt dans la journée, des images des débris du drone ont circulé sur les réseaux sociaux. Sur une aile de l'appareil, on peut voir la cocarde de l'armée de l'air italienne.



Les forces pro-Haftar avaient annoncé initialement avoir abattu un drone turc.



Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par des conflits fratricides.



Certaines puissances étrangères sont accusées d'y mener une guerre par procuration depuis l'offensive lancée début avril par le maréchal Haftar contre la capitale libyenne, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU.



Si les Emirats, l'Egypte et l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la Turquie appuient le GNA.



Face au statu quo sur le terrain les deux camps se sont tournés vers les drones, faisant du pays, "probablement le plus grand théâtre de guerre de drones au monde", a déploré récemment l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.



Ces combats ont déjà fait plus de 1.000 morts et 120.000 déplacés depuis avril, selon l'ONU.