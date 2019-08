Libye: les forces pro-GNA repoussent une attaque des pro-Haftar près de Gharyan

Les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale (GNA), basé à Tripoli, ont affirmé lundi avoir repoussé une attaque des forces rivales du maréchal Khalifa Haftar, pour tenter de reprendre Gharyan, selon un porte-parole.



La perte fin juin cette base arrière située à 100 km à au sud-est de Tripoli a été un dur revers pour le maréchal Haftar parti le 4 avril à la conquête de la capitale libyenne, à plus de 1.000 km de son bastion de Benghazi (est).



"Des groupes de miliciens pro-Haftar se sont infiltrés dans des zones près de Gharyan et ont tenté d'avancer sous la couverture de drone pour reprendre la ville", a affirmé à l'AFP Moustafa al-Mejii, porte-parole des forces du GNA.



Il s’agit de la première tentative des forces pro-Haftar de reprendre cette ville stratégique où vivent 200.000 habitants.



"Nos forces, avec l'appui de l'armée de l'air, ont repoussé l'attaque avant de se lancer aux trousses de ceux qui se sont enfuis", a indiqué M. al-Mejii.



Selon ce porte-parole, ces combats ont fait huit morts et 10 blessés parmi les forces du GNA et des dizaines de morts et blessés dans le camp adverse, selon lui.



De leur côté, les forces pro-Haftar ont indiqué avoir perdu des hommes dans des combats sans donner de bilan.



"Toutes les missions préliminaires ont été menées comme convenu", a affirmé pour sa part le centre d'information des forces pro-Haftar, sans fournir de bilan des pertes.



"L'achèvement du plan pour la reprise du contrôle totale de Gharyan est imminent", a-t-il affirmé sur Facebook.



Le maréchal Khalifa Haftar a lancé une offensive pour conquérir Tripoli mais après près de cinq mois d'affrontements meurtriers, ses forces, freinées par celles loyales au GNA, sont restées aux abords de la capitale.