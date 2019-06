Libye : le maréchal Haftar est "un interlocuteur incontournable" (Rome)

Le ministre italien des Affaires étrangères Enzo Moavero a estimé vendredi que le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, est "un interlocuteur incontournable" dans le conflit meurtrier qui secoue actuellement le pays.



"Le maréchal Haftar est un protagoniste du scénario libyen et il est un interlocuteur incontournable", a affirmé M. Moavero à l'issue d'une rencontre à Rome avec l'envoyé spécial des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé.



"Dans les conflits, on ne choisit pas ses adversaires même si parfois on préfère en avoir d'autres", a expliqué de son côté Ghassan Salamé.



"Si vous êtes à Tripoli, celui que vous trouvez face à vous est le maréchal Haftar, alors vous devez affronter la réalité telle qu'elle est", a-t-il ajouté lors de la conférence de presse. Elle suivait la réunion à laquelle ont pris part des représentants des six pays concernés par le dossier (Italie, France, Emirats Arabes Unis, Egypte, Etats-Unis, Grande-Bretagne).



Au sujet des centres de détention dans lesquels des migrants sont emprisonnés en Libye, l'envoyé spécial des Nations unies a affirmé qu'ils ne représentaient "qu'une petite partie du problème".



"Ne soyez pas obsédés par les centres de détention. Nous avons environ 800.000 personnes en situation illégale en Libye et nous devons nous occuper de tous", a-t-il expliqué aux journalistes.



Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans une succession de crises politiques et de conflits.



Le 4 avril, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays soutenu par un gouvernement parallèle, a lancé une offensive contre la capitale Tripoli, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA), dirigé par Fayez al-Sarraj.



Rome figure parmi les principaux soutiens au gouvernement de Fayez al-Sarraj, qui est reconnu par la communauté internationale.



Ancienne puissance coloniale jalouse de son influence et de ses intérêts économiques (notamment pétroliers) en Lybie, l'Italie a toujours souhaité se positionner en leader sur le dossier libyen pour des raisons historiques et de proximité, ce qui a suscité des tensions avec la France.



Depuis dévut avril, les combats ont fait plus de 653 morts, dont 41 civils, ainsi que plus de 3.500 blessés, dont une centaine de civils, selon un récent bilan de l'Organisation mondiale de Santé (OMS).