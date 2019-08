Libye: la marine critique les autorités au sujet des migrants

La marine libyenne a accusé vendredi les autorités de défaillance dans leur prise en charge des migrants secourus en mer, affirmant qu'elle pourrait être contrainte de les laisser libres une fois ramenés sur terre ferme.



Les migrants secourus en mer par la marine sont d'abord accueillis par les ONG sur place qui leur offrent soins et nourriture, avant d'être pris en charge par des agents de l'Organe chargé de la lutte anti-immigration du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU.



Ceux-ci les placent dans des centres de détention, sans liberté de mouvement, des lieux régulièrement décrits par les ONG comme des zones de non-droit, et où vivent au moins 5.200 personnes, selon des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



La marine, qui ne peut exercer son autorité en dehors des ports, est tenue de garder sous son contrôle les rescapés avant de les remettre aux autorités du ministère de l'Intérieur.



Mais les migrants attendent parfois plusieurs jours sur des quais, dormant à même le sol et sans abri, que les autorités viennent les chercher, a dénoncé dans un communiqué le général Ayoub Kacem, porte-parole de la marine.



"Nous sommes conscients (...) des difficultés et des défis auxquels l'Organe de lutte contre la migration clandestine est confronté, mais nous craignons qu'à l'avenir, nous ne soyons obligés de relâcher les migrants après leur sauvetage", a averti le général Kacem.



Il donne ainsi l'exemple de 45 migrants --parmi lesquels 8 femmes et deux enfants-- secourus mercredi et qui ont attendu environ 24h avant d'être finalement conduits par les autorités au centre de détention de Janzour, dans la banlieue est de Tripoli.



"Les nombreux appels à l'Organe de lutte contre l'immigration clandestine pour qu'il les accueille comme il se doit, sont restés sans réponse", a déploré le général.



Depuis la chute du dictateur Mouammar Khadafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos, avec une multitude de groupes armés et des forces politiques rivales.



Le pays reste néanmoins un important point de transit pour les migrants fuyant l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l'Europe.



En dépit des risques que représente une traversée pour l'Europe, les migrants prennent la mer, préférant tenter leur chance plutôt que de rester en Libye, où ils sont soumis à des abus, extorsions et tortures, expliquent les ONG.