Libye : la France a sa responsabilité (ministre italien)

La France a une part de responsabilité dans la crise libyenne actuelle, a jugé lundi la ministre italienne de la Défense Elisabetta Trenta, écartant toute intervention militaire italienne dans ce pays.



"La France, de ce point de vue, a une responsabilité", déclare la ministre sur sa page Facebook, en évoquant l'intervention militaire de la France et d'autres pays en Libye en 2011 contre le régime du colonel Kadhafi.



"Evidemment, il est indéniable qu'aujourd'hui ce pays se retrouve dans cette situation parce que quelqu'un, en 2011, a privilégié ses intérêts à ceux des Libyens et de l'Europe elle-même", écrit la ministre. "Le président (de l'Assemblée nationale Roberto) Fico a raison: la France, de ce point de vue, a une responsabilité", ajoute-elle.



La situation en Libye est un "problème grave que nous a laissé la France, sans aucun doute", avait déclaré plus tôt M. Fico.



Mme Trenta estime néanmoins nécessaire d'aller de l'avant et "d'agir tous ensemble pour le bien et la paix du peuple libyen".



La presse italienne, face aux affrontements en cours à Tripoli qui déstabilisent le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, a évoqué lundi la possibilité d'une intervention des forces spéciales italiennes.



"Certains parlent d'une intervention militaire pour riposter aux affrontements qui sont en cours, je ne prends absolument pas en considération cette possibilité", a encore dit Mme Trenta.



La présidence du Conseil italien avait plus tôt dans la journée également "catégoriquement démenti" tout préparatif en ce sens.



"Il est du devoir des Libyens de se protéger et de trouver un accord", a également affirmé Mme Trenta sur sa page Facebook.



Des combats meurtriers ont continué lundi de faire rage en périphérie sud de Tripoli et l'implication de nouveaux groupes ajoute à la grande confusion qui règne dans la capitale de Libye, un pays plus que jamais plongé dans le chaos.



Après l'échec d'un accord de cessez-le-feu annoncé vendredi, la mission de l'ONU en Libye (Manul) a invité les "différentes parties concernées" à une "réunion élargie" mardi pour un "dialogue urgent sur la situation sécuritaire" à Tripoli.