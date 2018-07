Libye: deux morts dans une "attaque terroriste" contre un projet hydraulique

L'"Organe de l'exécution de la gestion du projet de la rivière artificielle" a indiqué dans un communiqué que des "groupes terroristes" avaient attaqué le site de Tazerbo (...) "pillant, tuant et terrorisant les familles, les enfants et les employés".



Selon la même source, un ingénieur et un agent de sécurité ont été tués dans l'attaque et deux gardes kidnappés.



Ce site situé à 1.500 km au sud-est de Tripoli fait partie du "projet de la rivière artificielle", un réseau de canalisations géantes qui conduit l'eau des nappes aquifères du désert vers les villes côtières.



Un autre site de ce réseau, situé à 1.000 km au sud de Tripoli, avait été vendredi la cible d'une attaque durant laquelle trois ingénieurs philippins et un sud-coréen avaient été enlevés. Les deux attaques n'ont pas été encore revendiquées.



Ces violences interviennent quelques semaines après la libération de trois Turcs qui participaient à la construction d'une centrale électrique dans le sud de la Libye. Ils avaient été kidnappés il y a huit mois.