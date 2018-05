Libye: au moins 7 morts dans un attentat à Benghazi

Au moins sept personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye, a indiqué la police.



La voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti, a ajouté la police locale, précisant que toutes les victimes étaient des civils.



La ville située à 1.000 km à l'est de la capitale Tripoli est contrôlée par l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar, hostile au gouvernement en place à Tripoli et reconnu par la communauté internationale.



Fin janvier dernier, Benghazi avait été meurtrie par un double attentat ayant fait près de 40 morts, devant une mosquée. Le 9 février, un nouvel attentat avait fait un mort et près de 150 blessés, également devant une mosquée.



Près de sept ans après la révolte qui a chassé du pouvoir Mouammar Kadhafi, la Libye reste plongée dans l'insécurité et les rivalités politiques.