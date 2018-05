Libye: Washington condamne l'attaque contre le siège de la commission électorale à Tripoli

Les Etats-Unis ont condamné mercredi l’attaque contre le siège de la Haute Commission électorale libyenne à Tripoli qui a fait plusieurs morts et blessés.



"Les Etats-Unis condamnent fermement l'attentat contre la Haute Commission électorale nationale libyenne à Tripoli", a indiqué, dans un communiqué, la porte-parole du Département d’Etat Heather Nauert, exprimant, à cette occasion, ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant prompt rétablissement aux blessés.



La responsable américaine a fait part du soutien de son pays au peuple libyen dans "sa lutte contre le terrorisme», ainsi que de son engagement à travailler avec le gouvernement libyen d'union nationale en vue de "priver le groupe Etat islamique de tout refuge dans le pays".



"Cette attaque terroriste contre un pilier clé de la fragile démocratie libyenne ne fait que renforcer l'engagement des États-Unis à soutenir tous les Libyens dans la préparation d'élections crédibles et sûres", conclut le communiqué de la diplomatie US.



Au moins douze personnes ont été tuées et sept autres blessées mercredi à Tripoli dans un attentat contre le siège de la Haute commission électorale libyenne, chargée d'organiser des élections cruciales pour le pays, selon des sources sécuritaires. L'attaque a été revendiquée par l’EI.