Libye: Réouverture de trois ports pétroliers fermés en raison du mauvais temps

Selon un responsable de la NOC cité par les médias, "des pétroliers étrangers sont entrés dans les ports pour charger les cargaisons retardées en raison du mauvais temps au cours des derniers jours".



"La fermeture était due à des raisons naturelles, qui ont retardé les exportations de pétrole brut et causé des pertes estimées à des dizaines de millions de dollars", a précisé le responsable.



Les mauvaises conditions météorologiques ont entraîné la fermeture temporaire à partir du jeudi de trois grands ports pétroliers, à savoir Brega, Zouitina et Sidra.



Ces ports assurent le transport de plus de la moitié des exportations de pétrole brut de la Libye, a indiqué le responsable.